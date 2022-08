Cartas de lectores: acceso, 16 años sin luz

Cuando llegué a esta ciudad hace 16 años me llamó la atención que no había luces en la entrada principal de la única autopista que conecta todo el sur de Tucumán y de la Argentina con la ciudad de San Miguel de Tucumán. También me llamó la atención la poco o nula señalización de los distintos accesos. Luego vino la nueva traza de la ruta 38 donde uno encuentra las salidas o ingresos a las ciudades del sur tucumano al revés. En casi todos los casos te obligan a cruzar de carril y enfrentar al vehículo que viene de frente... porque hicieron los rulos al revés... Hoy hace 16 años que vivo en Tucumán y en este tiempo he visto varios accidentes sobre el principal ingreso, es decir en la rotonda que divide la autopista Tucumán - Famaillá y la ruta 9 que va a Santiago del Estero. No entiendo cómo en todo este tiempo no han podido levantar el interruptor para que haya luz. Los postes y los faroles están... Solo hace falta decisión y probablemente dejar de pensar en que ese cruce pertenece al Municipio a la Provincia o a la Nación. Sería bueno que piensen en las personas...