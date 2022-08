Protestas de la CGT en medio de la incertidumbre

La reunión que según habían dejado trascender el ministro Sergio Massa se iba a concretar con la CGT y la UIA todavía no tiene fecha confirmada. “Vamos a convocar a entidades empresarias y de trabajadores para recuperar ingresos en trabajadores del sector privado, que incluye la mejora de las asignaciones familiares”, había sido el anuncio de Massa. Pero dos de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, expresaron su rechazo a una idea que el ministro Massa no llegó a precisar: la posibilidad de impulsar un bono (o refuerzo) para los trabajadores privados. Así, por ahora, la reunión no se hará.