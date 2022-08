Leyendeker visitó al "Changuito" Zeballos en el hospital: "Estaba angustiado y lo quería ver"

“Subí a pedirle disculpas, era lo que más quería, verlo bien y desearle lo mejor. Está con muchísimo ánimo, me recibió muy bien. No tengo palabras de agradecimiento para él, le deseo lo mejor. Estaba angustiado por él, por el parte médico, no por mi sanción, de lo que además no sé mucho, pero sólo lo quería ver bien. Ahora tengo que ver todo lo de la sanción que se dice, a hablar con mi club y con mi representante. Ya veremos”, continuó el jugador que fue suspendido provisoriamente por la AFA y no podrá, por el momento, formar parte del equipo de Agropecuario, en la Primera Nacional.