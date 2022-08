Un día más de Mundial

Sin vueltas, desde hoy faltan 100 días para que comience el Mundial de fútbol de Qatar 2022. De no haber mediado un cambio de fecha del partido inaugural que instituyó la FIFA ayer, recién hubiésemos entrado en esta especie de cuenta regresiva mañana. Pero no. Quedamos ya bajo la órbita de este número redondo, que puede no resultar significativo, pero que bien vale como un punto referencial para entender que la máxima competencia deportiva mundial (sin olvidarnos de los Juegos Olímpicos) ya está impactando en la ansiedad y en la expectativa del fanático futbolero.