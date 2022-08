“Trasmontaña Pasión Biker”: la séptima, su gran anhelo

El concepcionense competirá por segundo año consecutivo junto a Catriel Soto, pareja que se perfila como la gran candidata para quedarse con la victoria. Gasco y el entrerriano, que el año pasado terminaron en el tercer lugar, están considerados los dos mejores bikers argentinos de la historia. “Si bien la experiencia siempre pesa, en este tipo de carrera lo que marca la diferencia es la condición física. El año pasado tuvimos un mal día. No pudimos resolver algunas cuestiones físicas que se dieron durante la carrera. Ahora estamos más preparados para aguantar esa embestida. No hay dudas de que todos vienen a ganarnos y me encanta eso de que seamos los favoritos. Me gusta la presión. Si no la siento, es como que no estoy por competir”, precisó.