Lucho Hoyos se propone rescatar el legado y las canciones de Mercedes Sosa

“Mercedes Sosa siempre fue la piedra basal del arte folclórico. Siento que no somos justos los tucumanos en darle cabida en nuestros corazones como la enorme prócer que fue, es y será. Su música no se escucha, y sus autores y compositores no son cantados por nuestros intérpretes jóvenes, salvo excepciones”, alerta Lucho Hoyos.