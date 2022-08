Facundo Manes: un argentino que se cansó de ser un espectador de la decadencia

El destacado neurocientífico que estuvo ayer en nuestra ciudad en el marco de su gira “Empatía”, se definió como un argentino que se cansó de ser espectador de una decadencia y decidió involucrarse para ser protagonista. “Para mí la opción no era irme, ya viví afuera, me fue bien. Viví en Estados Unidos, en Inglaterra, trabajé en los mejores hospitales de mi especialidad, en los mejores laboratorios científicos, me pagaban bien, tenía una buena calidad de vida, me iba bien profesional y materialmente, pero todos los días que viví afuera sentía que el país no estaba dentro mío, que necesitaba hacer algo para pertenecer. Acá es duro, pero el país está dentro de uno, esta es nuestra patria y tenemos la obligación de involucrarnos porque yo entiendo que muchos no vean futuro y se van. Vamos a trabajar para que vuelvan”, sostuvo.