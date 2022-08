“Arqueólogas” de la performance muestran sus hallazgos tucumanos

“Ambas nos dedicamos al arte de acción o performance art y observamos que no había ningún espacio que nos acompañe en la provincia, sea en la formación o el debate -cuenta Mariana-. En otras especialidades existe mucha información, pero con la performance no pasa lo mismo. Incluso en ámbitos académicos no hay definiciones claras ni guías de dónde se puede acceder a su conocimiento. Decidimos que en vez de exponerla en una charla o conferencia, la debíamos expresar artísticamente para ser coherentes con nuestro discurso”.