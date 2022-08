El enojo de la oposición porque Manzur no concurrió a Diputados a dar su informe

"No es una opción, sino su obligación"

“Da la impresión que el Jefe de Gabinete de Ministros no comprende cabalmente que en tanto funcionario público se encuentra sometido a la Constitución. Concurrir a rendir el informe del art. 101 no es una opción, sino su obligación", apuntó Negri en su planteo. Y consideró que "no debe perderse de vista que, más allá de que el Jefe de Gabinete es nombrado por el Presidente de la Nación, el artículo 101 de la Constitución Nacional lo expuso a responsabilidad ante el Congreso". "El Poder Legislativo puede someterlo a la moción de censura para su eventual remoción", añadió.