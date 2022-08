Trump dice que es un perseguido, tras el registro del FBI

El allanamiento del FBI, que fue parte de una investigación sobre el retiro de cajas con registros clasificados de la Casa Blanca cuando Trump terminó su mandato como presidente, en 2021, dejó bien posicionado a Trump porque ahora afirma que es una víctima de fuerzas institucionales que intentan destruirlo. El relato volvió a hacer que los republicanos se unan en torno a él en un momento en el que su ascendencia en el partido parecía perder fuerza. “No hay montaña que no podamos escalar, no hay cumbre que no podamos alcanzar, no hay desafío que no podamos afrontar”, se escucha decir a Trump en el video, que incluye una extensa crítica al gobierno demócrata del presidente Joe Biden. “No nos doblegaremos, no cederemos”.