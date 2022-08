Fondos no reintegrables: “Ojalá un fiscal investigue el uso de los recursos”

En la oposición no cesan los cuestionamientos contra la Casa de Gobierno por la distribución discrecional de más de $8.000 millones de fondos no reintegrables entre municipios del mismo signo político, en el primer semestre de 2022. El PRO Tucumán se hizo eco del informe que publicó LA GACETA y señaló que hay discriminación del Gobierno provincial hacia los municipios administrados por JxC. Además, consideró que eso abrió la grieta dentro del mismo oficialismo. “Esta repartija también abrió la grieta entre los intendentes oficialistas, porque hay jefes municipales que recibieron más que otros. Esto demuestra que el gobierno no tiene ningún criterio para usar los fondos públicos”, manifestó el vicepresidente del partido en la provincia, Mariano Malmierca.