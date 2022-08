Rugby Championship: Los Pumas ya están en San Juan para la revancha con Australia

El seleccionado argentino conducido por Michael Cheika ya tuvo su primera práctica, en la que ya no estuvo el tucumano Nicolás Sánchez. “Lamentable me resentí de la lesión que tuve en la serie con Escocia y no podré participar de los próximos partidos del Championship. Esta semana me voy a Francia a recuperarme con todo para poder volver al equipo. Gracias por estas lindas semanas”, publicó el apertura en sus redes sociales.