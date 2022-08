Nora Belloni asumió como nueva interventora del Instituto de la Vivienda de Tucumán

"A este gobernador no le va a temblar el pulso"

"Felicitaciones, Norita. Quiero decirles a todos que hoy es cuando más cerca tenemos que estar de la gente, cuando más tenemos que estar en los territorios debemos estar los funcionarios. Hoy el mundo no la está pasando bien, Argentina y Tucumán no están exentos de esta problemática, y es cuando más nos tenemos que esforzar y dedicar. Esto es únicamente lo que pide el gobernador: que en momentos difíciles estemos a la par de cada uno de los sectores que nos necesitan", afirmó Jaldo. Y, tras agradecer nuevamente a Stella Maris Córdoba, cerró: "a este gobernador no le va a temblar el pulso cuando tenga que tomar decisiones".