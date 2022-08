La misa de hoy: No tener miedo sino confianza

Son tiempos de mucha Fe: por ella podemos sobrellevar y pasar las dificultades. Nuestra Fe es sostén en tantas confusiones, certeza de lo que no veo y esperanza del futuro que me espera. En un mundo en pandemia-guerra-pobreza económica, la fe no viene a solucionar técnicamente esta realidad, pero sí nos permite pasar la crisis con fortaleza y convicción. No apartandonos de la realidad sino afrontando para generar un cambio sostenido.