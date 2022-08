Montero Glez: “Los latinoamericanos usan el lenguaje de una forma viva y los españoles cadavéricamente”

Lo imagino agazapado, desconfiado, algo visceral como una de sus esperpentos personajes a lo Valle Inclán pero, a lo mejor, es un prejuicio de mi parte. Esa percepción no puede traspasar la pantalla. Hablamos por zoom porque vive en Cádiz pero para escucharlo además hay que marcar un número fijo porque no tiene celular: me llega una voz amigable y el pergamino del rostro de un hombre que ha vivido tanto como su literatura de alto riesgo. De todos los que he entrevistado, Montero Glez es -lo confieso- uno que me hubiera gustado enfrentar en directo, como en los duelos a punta de cuchillo de sus novelas. No ha podido ser.