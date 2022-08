A 10 años de la muerte de Héctor Tizón: Un viejo sabio

La cita está en la página 117 de El resplandor de la hoguera, un pequeño gran libro crepuscular de Alfaguara, donde Tizón ejerce la memoria y la sabiduría. Y donde dice cosas así: “En la adolescencia no fui más joven que ahora, sino más viejo. Y, por añadidura, lo que más recuerdo de aquellos años es el viejo rencor de ser joven. De no ser nadie, de no tener cuerpo propio, ni pasado, ni estilo, ni acento, de consolarme sólo con las metáforas de la vida”. Es una reflexión que, sin pretenderlo, desnuda las razones de la virulencia y el resentimiento de algunos miembros de las nuevas generaciones de escritores, dispuestos siempre al parricidio y al desdén, y a romper para diferenciarse y para acallar ese rencor que todos nosotros -incluso Tizón- teníamos dentro cuando éramos imberbes...