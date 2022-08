Qué hacer este sábado en Tucumán

La H No Murió es el grupo heavy metal creado en homenaje a Hermética, que lideran quienes fueron parte de su elenco original: el cantante Claudio O’Connor (integrante de Malón) y el guitarrista Tano Romano. Esta noche, desde las 22, se presentará en el club Floresta (avenida Colón 471), con la participación como invitados de las bandas tucumanas DEC, Traidores No y Desequilibrio. En tanto, en José Cuervo (Miguel Lillo 350) actuará desde las 23 Perros Psicóticos con su repertorio de rock and roll, con entrada libre y gratuita.