“Los anuncios de Massa quedaron muy por debajo de las expectativas”

Se refirieron a la posibilidad que planteó Massa, sobre elevar la liquidación de divisas en U$S 5.000 millones en los próximos 60 días. Y dijeron que el grueso de esos dólares son granos no liquidados. “Por ende, no queda claro el mecanismo, ni los incentivos”, señalaron. Consideraron que dentro del Gobierno hay una dualidad frente a los productores que no liquidan la soja: “mientras el presidente, Alberto Fernández, los trató de ‘especuladores’, el nuevo secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, dijo que ‘en contexto de inflación es entendible que el campo retenga los granos’”.