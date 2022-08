Violencia en el fútbol: la historia de nunca acabar

Casi sobre el final del duelo, un grupo de hinchas velezanos desplegaron toda su furia contra dirigentes cordobeses, familiares de los jugadores e hinchas “infiltrados”. Claro, de acuerdo a las palabras de Fassi, eso no fue un hecho aislado, sino que todo los inconvenientes habían comenzado antes que finalizara el primer tiempo. “El episodio no se dio con la gente de Talleres que se hizo socia (en relación a la acusación que indicaba que los hinchas “tallarines” se habrían asociado a Vélez para poder entrar al estadio) o vino camuflada. El problema fue con la comisión directiva de Talleres, con los familiares de los jugadores con mujeres y con niños”, explicó el mandamás “albiazul”, quién comentó que Vélez le había dado 350 lugares a los visitantes. “Nos tendrían que haber cuidado y no hubo ningún tipo de seguridad”, continuó.