Rugby Championship: listos para saltar a escena

Si bien no estará Sánchez, el tucumano Tomás Albornoz quien fue convocado para suplir la lesión de Benjamín Urdapilleta, estará en el banco. Si bien todavía no debutó en Los Pumas “Tomy”, quien estuvo presente Santiago del Estero contra Escocia pero no ingresó, ahora tendría la oportunidad de jugar sus primeros minutos en el seleccionado.