La árbitra golpeada quiere volver a las canchas: "No puedo abandonar porque otro me obligó"

El parte médico indicó que tiene un traumatismo en el cráneo, contusiones y una contractura severa en la zona cervical. Pero a Dalma nada de eso la frena: "El arbitraje es mi pasión. Es una forma de vida. Es lo que quiero hacer todos los fines de semana. Voy a extrañar porque ya no veo la hora de volver a la cancha”, señaló dando a entender que planea volver a pisar las canchas, que desde el 2017 se transformaron en su oficio preferido. "En estos días pensé y me replanteé varias cosas. Me preguntaba por qué estaba ahí, por qué me pasó a mí. En algún momento se me cruzó no dirigir más. Pero estoy convencida: el arbitraje es todo lo que me gusta hacer y no puedo abandonarlo por este episodio. Porque otra persona me obligó. Cuando deje será por propia decisión", manifestó con convicción.