Qué hacía "Pipo" Gorosito en la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía

Para muchos fue una sorpresa, para otros la simple visita de un amigo. Néstor Gorosito dijo presente en Casa Rosada para la asunción de Sergio Massa como nuevo y flamante ministro de Economía y no pasó desapercibido. No solo por su tradicional peinado y bronceado (en cualquier momento de año) sino porque para muchos no hay relación entre el mundo del fútbol y los cambios en el gabinete nacional.