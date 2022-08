Jóvenes del Pro salieron a escuchar a los vecinos

"Somos miles los jóvenes que estamos muy preocupados por la grave situación económica y social que atraviesa el país debido a políticas nefastas y populistas que nos llevaron a la debacle. No queremos ni deseamos que la única salida a dicho panorama sea Ezeiza o bien conformarnos con el pesimismo de que no hay un futuro distinto posible. Por eso, desde la Juventud PRO queremos acercarnos a ellos, escucharlos, compartir experiencias y plantear un nuevo escenario, con ideas nuevas, superadoras y que plasmen el entusiasmo y la esperanza de que no debemos resignarnos pese a todo", sostuvo el presidente de la Juventud PRO en Tucumán, José Ybarra.