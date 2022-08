Cartas de lectores VII: Jubilados “jefes de hogar”

Al gobernador le decimos que por esta única vez los jubilados transferidos vamos a suspender la lucha en la que reclamamos desde hace más de 25 años el pago de la movilidad y porcentualidad en nuestros haberes, luego de aceptar retirarnos con la jubilación ordinaria reducida, cobrando el 70% móvil de nuestro sueldo, tal como lo especifica la Ley 6,446, y que a la que el Gobierno nunca dio cumplimiento. Le queremos informar al gobernador que Tucumán ya no tiene jubilados transferidos”. El gobernador seguro preguntará: ¿por qué? Porque un jubilado transferido tuvo un serio problema: ¡Tiene dos hijos, un varón y una mujer! El varón quedó sin trabajo, es papá de dos chicas; la hija mujer tuvo la misma desgracia que su esposo, quedó in trabajo con chicos. De inmediato el jubilado los cobija a todos en su casa y de inmediato se transforma nuevamente en “Jefe de Hogar”. Ya sé, el jubilado comprará un bolillero y todos los días sorteará quiénes van a comer y quiénes no; es lo que piensan algunos. Pero se equivocan, el jubilado transferido, con su magro sueldo, les da de comer a todos y además paga los impuestos (y pensar que hay algunos que dicen que no hay Dios). Gobernador, ese jubilado “jefe de hogar” es uno de los tantos jubilados que quedan vivos, viejos y enfermos que reclaman desde hace más de 25 años la “movilidad” de nuestros haberes. Sólo nos queda que el Gobernador cumpla lo que declara, que su gobierno “dialoga”; entonces dialoguemos. Nosotros no queremos aumento de sueldo, simplemente queremos cobrar lo que se nos debe. Estos jubilados transferidos esperamos ser recibidos en audiencia.