El Caso Breccia, una muestra en CABA bajo vigilancia

“Fue un innovador en las herramientas que usaba -reseña Gociol-. No solo utilizaba plumín y pincel, sino que usaba los dedos, usaba la gillette. Desplegó todo un acercamiento a lo plástico y a lo pictórico que hasta entonces la historieta no tenía. Tuvo muchos herederos, sobre todo en el uso del blanco y negro. Trabajó con distintos guionistas y a cada historia le buscaba su forma de contarla. Hizo trabajos muy originales porque no se quedaba en lo que suele llamarse vulgarmente un estilo. Él sentía que eso lo encorsetaba. Por eso, llegaba a un plano y pasaba a otro. Tuvo muchos modos de trabajo y, en consecuencia, resultados muy disímiles. Estaba todo el tiempo innovando.”