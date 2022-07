“Fue durísimo”: María Fernanda Callejón contó detalles de su separación de “Ricky” Diotto

La ex integrante de Dulce Amor (Telefe) comentó que hubo un hecho puntual que la llevó a tomar la dura decisión, pero quiso revelar cuál fue. “Sí. Hubo un hecho, pero no voy a contar cuál fue. Me cayó la ficha. Y cuando te cae una, te caen todas, como en efecto dominó”, señaló.