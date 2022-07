La Biblioteca Gabriel García Márquez

Nos reservamos para el final, la génesis de la biblioteca que, lejos del realismo mágico, es derivación de una sostenida planificación. Aquí en Barcelona, el colombiano vivió desde el 67 al 75 con el éxito y la gloria sobre sus hombros, después de ejercer un periodismo muy peculiar en Bogotá y Cartagena y más tarde, morirse casi de hambre en un piso de Paris donde escribió El Coronel no tiene quien le escriba -para él, su novela más perfecta- como catarsis, compartiendo la ilusión del protagonista por una carta que no llega nunca. El éxito llegaría en Argentina, un país a donde Gabo no volvería más tras la presentación de Cien años de soledad, según él mismo explicó –y eso sí que es realismo mágico-para no romper el sortilegio del éxito. “Allí empezó y allí también podría abandonarme”.