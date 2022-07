Hoy funde a negro la pantalla del 17° Festival Gerardo Vallejo

“Creo que tanto la Escuela de Cine, TV y Video, como el Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la UNT deberían participar activamente en el festival -opinó-. Debería ser obligatorio que los alumnos vinieran a ver las películas. Se supone que se están formando para desempeñarse en artes visuales. Creo que definitivamente los alumnos de cine, de primero a quinto año, no pueden no estar en las proyecciones. Es una licenciatura, y no se ve en las salas gran concurrencia de estudiantes de cine. Se ve gente de a pie viendo películas. Y los estudiantes de teatro, si después quieren trabajar en películas y no van a ver películas es contradictorio. En semejante evento que ya tiene 17 años, como es el Festival Tucumán Cine, es triste que no estén colmadas las salas de alumnos mirando cuál es el panorama del cine nacional y latinoamericano; es un lujo que se lleve a cabo, y un desperdicio que no se aproveche para aprender”.