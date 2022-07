Se realizó una jornada de concientización por el "Día Mundial contra la Hepatitis"

"El objetivo de este día es acercarnos más a la gente para que conozcan de qué se trata la hepatitis y sobre todo las principales que son la A, B, C y eventualmente la E. Tenemos que buscar a los pacientes que tienen hepatitis C, pero no lo saben, porque es una enfermedad prácticamente asintomática; a veces se expresa fuera del hígado", afirma el jefe del servicio de Gastroenterología, doctor Carlos Garrocho Machado.