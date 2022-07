Cartas de lectores IV: ¿Coherencia política?

Retomando la tesis de que el peronismo históricamente culpabiliza a la oposición y le solicita responsabilidad, el último discurso del Jefe de Estado continúa buscando culpables y el campo es el señalado (consecuente con otros gobiernos peronistas). En esta ocasión, acusando al sector de no liquidar la cosecha de soja “esperando una mayor rentabilidad” y que “el campo guarda U$S 20.000 millones... cuando el país los necesita...” Sin considerar que se liquidó la cosecha récord de trigo y casi toda la de maíz (Conf. Rurales Arg.) y que no se retienen soja ni granos, sino que se escalonan las ventas para financiar los gastos del año. Sin considerar que la inflación desenfrenada y la incertidumbre cambiaria impiden practicar la financiación tradicional. Nuevamente, al igual que el Sr. Grabois, el Jefe de Estado incita a la violencia con sus señalamientos de culpables. Resultado: el próximo sábado se organiza una marcha de protesta de “movimientos sociales oficialistas” frente al predio de La Rural. Este tiempo de crisis política y social requiere de una búsqueda de excelencia a través de soluciones y de potenciar de la creatividad. El argentino aspira a una convivencia pacífica y democrática y nada atrasa más que dirigentes encapsulados en la mediocridad de seguir buscando culpables y no soluciones.