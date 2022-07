Cartas de lectores III: Educación-cultura

En mi condición de jubilado, con 85 años de vida, definitivamente insertado en la categoría “personas mayores”, quiero llegar a todos/as los ciudadanos/as, cualquiera sea su edad, condición económica social o cultural, y verter mi más profunda pasión, que hace llorar mi alma y provoca un dolor profundo, y no encuentro consuelo ni paz, debido a la catastrófica y lamentable situación que atraviesa el país en todos sus niveles, en la que nos sumió el actual gobierno, siendo todo esto el fundamento del título de este escrito y mi opinión. Y dado que la opinión es más oscura que la verdad, pero más clara que la ignorancia, transcribiré frases de verdaderos sabios y filósofos, llenas de total verdad y fundamentos. Dice Demócrito: “La cultura y la educación son un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad”. “La causa del error es el desconocimiento de lo mejor“. “El máximo tribunal que puede decidir lo que es correcto lo que está mal es la conciencia del propio individuo“. “El objetivo de la política es comprender qué es la felicidad para el mayor número de personas y cómo consentirlas“. Y Aristóteles dice: “el objetivo de la ética es comprender qué es la felicidad para el hombre individual y como alcanzarla”. A todo esto a modo de elogiar y la imposibilidad de qué alguien tenga la osadía de pretender refutación alguna, agrego lo siguiente: el actual gobierno kirchnerista, que no es otra cosa que la continuación del peronismo, tiene una forma de gobernar es la prepotencia y el autoritarismo, acostumbrados a ignorar, no respetar y violentar la Constitución y las leyes. El gobernante debe otorgarle al gobernado salud, educación y trabajo, pilares fundamentales para el futuro de un país progresista y democrático, para la convivencia armónica, ordenada y feliz para todos sus habitantes. Todo lo manifestado no es otra cosa que un reclamo a quienes nos gobiernan, en razón de que hacen todo lo contrario. En lugar de salud, miseria; en lugar de educación, ignorancia; en lugar de trabajo, planes sociales. Concretamente y para finalizar, si los gobernantes hacen cada uno lo que quieren, el país es un caos total y absoluto, consecuencia del desorden imperante en que estamos sumidos.