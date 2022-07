Según el diputado De Marchi, "Manzur incumple" y el Gabinete "no funciona"

“La responsabilidad principal del jefe de Gabinete de Ministros es que el Gabinete funcione. A juzgar por los resultados y no es un valoración personal, no sólo no hace que el Gabinete funcione, sino también incumple, entre otras cosas, con una manda constitucional, como es asistir al Parlamento cada 30 días”, expresó Omar De Marchi, vicepresidente de la Cámara de Diputados.