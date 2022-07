En Diputados, el macrismo presentó una moción de censura contra Juan Manzur

En ese texto culparon a Manzur de que "falló como dirigente político" y "administrador de la cosa pública", "no detuvo los ataques a la prensa, al campo, a los jueces, a la Corte Suprema" y que "no fue capaz de coordinar a 22 ministros para que asuman un rumbo claro". Además, resaltaron que no pudo resolver la crisis del gasoil y energética y que "no protegió la industria nacional".