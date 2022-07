Un productor argentino recibe menos ganancia que sus pares de países de la región

Un informe del analista, productor agropecuario y ex secretario de Valor Agregado de La Nación, Néstor Roulet, reflejó que el productor argentino cobra un precio por tonelada de U$S 144, mientras que en Uruguay U$S 512 (256% más), en Brasil U$S 510 (254% más), en Paraguay U$S 498 (245% más) y en Estados Unidos U$S 530 (268% más).