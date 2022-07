Cartas de Lectores I: ¿Coherencia política?

El bloque de diputados de Frente de Todos denunció “acciones sistemáticas de desestabilización política y económica...” y reclamó “ responsabilidad institucional de la oposición política...”. No deja de asombrar la coherencia histórica con la que bloques oficialistas (digamos peronismo) siguen analizando la realidad: la oposición es irresponsable y es la que se caracteriza por la agresión constante. Ninguno de esos bloques se expresó cuando en un acto flagrante de incitación a la violencia, el “dirigente” Grabois en su discurso del miércoles 20 habló de posibles “saqueos” y “sangre en las calles”. ¿Hasta cuándo los políticos seguirán con esa lamentable postura? Me refiero a defender lo indefendible cuando se trata de los propios. Sería una buena manera de iniciar un camino nuevo comenzar a practicar la honestidad discursiva en el sentido de que a igual falta igual condena/ crítica/ y no sólo apelar a una de las características del discurso político que es la identificación de enemigos (refiriéndose al opositor). Estamos transitando una crisis política que debe ser superada. Pero apelando a repetir sin sentido fórmulas aplicadas en épocas pasadas sólo por el hecho de defender al socio político... la que continúa esperando es una sociedad argentina desesperanzada. Que apela a que la frase de James Clark “Un político piensa en la próxima elección, un estadista en la próxima generación” sea reflexionada a conciencia por nuestros representantes. Tarea titánica... pero no imposible.