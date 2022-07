Diplomacia creativa vs. Guerra preventiva

La singular característica del diseño del proceso que desembocó en un acuerdo de paz del gobierno de Colombia con los guerrilleros de las FARC-EP revela que se ejerció, en todo momento una diplomacia creativa. 1º) A la mesa del diálogo: (¡cuatro años! desde el 4 de septiembre de 2012 y hasta el 24 de agosto de 2016) se sentaban exclusivamente las partes, tan disímiles entre sí (gobierno-guerrilleros). 2º) Lugares elegidos: en primer tiempo, Oslo (la de los Acuerdos entre Israelíes y palestinos, en 1993) y La Habana, donde prácticamente se desarrolló casi la totalidad de los encuentros. 3º) Plebiscito. Si bien el presidente de Colombia podía suscribir el acuerdo sin requerir consentimiento ciudadano, Santos se despojó de esa facultad y decidió que el acuerdo debía ser ratificado por el voto de los colombianos. Por el No o por el Sí al acuerdo. Esencial diseño para darle legitimidad de origen a tan elaborado y complejo acuerdo de paz. Una complejidad derivada de los factores intervinientes y del largo tiempo transcurrido: algo más de ¡50 años! El resultado del día de la votación (2 de octubre de 2016) marcó dos aspectos de gran relevancia luego de una campaña de un mes. Álvaro Uribe, antecesor de Juan Manuel Santos en la presidencia de Colombia, en todo momento abogó por el no al acuerdo de paz. Del total de los votos válidos, el No obtuvo el 50,21% y el Sí el 49,78. Un verdadero empate técnico. 4º) No obstante la escasa diferencia en las votaciones (el 0,43%, casi nada) el gobierno de Juan Manuel Santos (Nobel de la Paz 2016, por esta gestión) a la vista de ese resultado, con la otra parte del acuerdo renegoció los términos teniendo en cuenta muchas objeciones de los que votaron por el No. Laboriosas jornadas en las que los representantes del gobierno de Colombia y de las FARC-EP analizaron las nutridas propuestas de los partidarios del No incorporando parte de ellas al texto renovado. Finalmente, el 24 de noviembre de 2016 se firma el texto definitivo del acuerdo.