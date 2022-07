Cartas de Lectores II: la condena de vivir cuesta arriba

Hace 50 años que cuales Sísifos modernos los argentinos estamos condenados a sufrir eternamente el castigo de subir cuesta arriba la roca de las incapacidades o corruptelas baratas y egoístas de nuestras clases dirigentes. Esa inmerecida roca al volver a caer desde la cima, llega a valles de estanflación, cada vez mas profundos; es decir con mayor pobreza, más indigencia, más desocupación, más inflación, más deuda y a la vez con una infraestructura que ha quedado obsoleta en el tiempo, ya sea por la falta de Estado y de mercado, o de mercado y de Estado. No importa el orden, pues ninguno de los dos ha atendido con eficiencia los problemas y necesidades de los argentinos. Hoy, entre el “desarrollismo a la bartola” de unos y el “keynesianismo a la marchanta” de otros, vivimos una encerrona de la que es muy difícil salir sin acuerdos básicos, que apunten a pensar que país queremos para las próximas décadas. El Chocón, Zárate Brazo Largo, las centrales nucleares de Atucha, el túnel subfluvial, por ejemplo, son obras tan importantes que demandaron muchísimos años. Las obras que hoy necesitamos exceden claramente el mandato de cuatro años de un Presidente. Esto ya no se arregla con “platita” y bicisendas, carriles exclusivos para buses, cambio de nombres de calles o plazas, asfaltar un par de kilómetros o una cooperativa haciendo un cordón cuneta. Ya es tiempo de abandonar la cosmética con fines electoralistas y dedicarnos, como nos dijo Ortega, “a las cosas”. Hoy gobernar es buscar los recursos para crear una infraestructura de gasoductos y oleoductos; nuevas rutas; extensión y modernización de la red ferroviaria; nuevos puertos y aeropuertos; ampliar la capacidad de generación de energía geotérmica, eólica, hidroeléctrica; solucionar el déficit habitacional; etc. O la política recupera el sentido común y su capacidad transformadora de la realidad o las próximas generaciones serán las herederas de esta roca que deberán seguir cargando por las mentiras, el desinterés, las avaricias, las inconductas, las indolencias y las iniquidades del pasado y del presente.