Dispar reacción de los tucumanos ante los cambios en Netflix

Para algunos, la gran plataforma mundial quedó atrás pero no por razones económicas. “Desde hace rato que no estoy suscripto. Cuando aparecieron otras productoras, era obvio que adoptarían mucha de esa programación. Las cosas que produce propias no me parecen cosas interesantes; no son de mi agrado, y por eso deje de usarlas. Y por eso tienen que subir los precios y limitar la cantidad de usuarios; fue como una muerte anunciada. La competencia se hizo grande, ellos nacieron sin competencia, fueron pioneros, pero otros vieron el negocio y se establecieron”, analiza el cineasta Pablo Shembri.