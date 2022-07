En medio del escándalo con su ex esposo, Pepe Cibrián tuvo que ser internado de urgencia

"No me hace falta preguntarme si yo he sido víctima de este sistema porque la respuesta sería sí, la respuesta sería a que debido a ello se destrozan vínculos, se agrietan amistades y hace que nuestro cuerpo se defienda con cánceres y fracturas por no poder asimilarlo”, dijo también en su fuerte posteo. “Vivo en esta sociedad y convivo con estos personajes, desprecio su accionar y me siento orgulloso de mis convicciones, de pelear por ellas. No me siento orgulloso por salir en primera plana debido a algún conflicto personal cuando de lo que se debería hablar es de alguna obra mía", agregó.