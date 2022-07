Rechazan excarcelar al autor del disparo que hirió a un joven

La víctima se conectó durante el transcurso de la audiencia y la jueza le dio la palabra. “No sé qué validez tendría mi opinión sin ser querellante doctora. Lamentablemente por ahora no tengo un abogado (que asuma la querella) porque no estoy en condiciones económicas de pagar uno y además sigo con reposo absoluto por la lesión causada. Yo no me puedo mover de la cama”, expresó Albornoz.