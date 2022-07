Festival Tucumán Cine: La música y el audiovisual se enlazan en el dique El Cadillal

Uno se registró en 1957, cuando el 8 de noviembre se estrenó el filme “El rock de la cárcel”, con Elvis Presley cantando y bailando en lo que se considera el primer videoclip que se haya producido. El otro fue el 1 de agosto de 1981, cuando el canal MTV emitió “Video killed the Radio Star”, de The Buggles, y un nuevo concepto de marketing entró definitivamente en escena para no irse nunca más.