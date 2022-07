Nuevos requisitos para mantener los subsidios de luz y gas

El formulario RASE se completa de manera online (argentina.gob.ar/subsidios), en la aplicación de Mi Argentina o presencialmente en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con turno previo, como así también en las oficinas de las prestadoras de los servicios energéticos. En relación a la inscripción al sistema es importante destacar que de acuerdo a lo comunicado por las autoridades nacionales, el único grupo de personas que deberá inscribirse de manera presencial en las oficinas del ANSES serán quienes aún tengan libreta cívica o de enrolamiento, como así también aquellos que no posean acceso digital. Todos estos casos deberán solicitar un turno previamente. Finalmente, aquellos que no realicen la inscripción al RASE no podrán, en caso de que corresponda, acceder a los subsidios de luz y gas.