Pérsico descartó un escenario de saqueos y violencia

Pérsico también respaldó la gestión que emprendió Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía tras la salida intempestiva de Martín Guzmán y de esta manera volvió a dejar en claro su postura contraria a los dichos de Grabois. “Tenemos a la nueva ministra que debe sostener las variables económicas”, afirmó el dirigente y negó que a la gestión del Gobierno se le haya agotado el tiempo para revertir la realidad. “Acá no hay saqueos hace mucho tiempo, y es por ese nivel de ayuda social. No los hubo ni en el Gobierno anterior ni en este, no creo que esté ahí el problema”, enfatizó Pérsico, admitiendo que las advertencias de Grabois corren solo por su cuenta.