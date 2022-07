Qué hay para hacer este sábado en Tucumán

Define a su segundo disco, “Por seguir”, como una muestra de resiliencia, que representa “mis deseos de continuar en este camino del canto”. Guadalupe Aguilar lo presentará esta noche, a las 21 en en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), con entrada gratuita, pero solicita colaborar con un alimento no perecedero para donar. “Somos seres que evolucionamos en cada momento. En mi vida siempre me he nutrido de todo lo nuestro, y mi propuesta musical expresa esa mixtura, con una selección de temas elegidos por empatía, admiración y amor por sus autores, para apropiarme de sus canciones y hacer parte de mí sus bellas obras”, expresa a LA GACETA. Así discurren Rubén Cruz, Ramón Leiva, Juan Américo Robledo, Cuti y Roberto Carabajal, Carlos Marrodán y Raúl Carnota. “El folclore es la expresión cultural de un pueblo en movimiento. Es baile, música, canto, poesía, pintura; es hoy y lo somos todos. Me identifico con todos los géneros: tiene que ver con lo que siento, con lo que me provoca, y con cómo evoluciono. De lo nuevo y lo viejo surge lo que expreso ”, afirma. En su recital será acompañada por Federico Grellet, Juan Melli Palacios, Raul Maza, Facundo Maza, Matías Lagoria, Francis Moreno y Ayna Lawra, con la participación especial de Ana Darelli, Emilce Villalba, Gabriela Dos Santos, María Lourdes Barrios y Mauro Carabajal en danza; y los músicos Natalia Barrionuevo, el Pica Juárez y Leiva.