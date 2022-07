Alejandro Fantino contó cómo será su casamiento con Coni Mosqueira

En otro tramo del reportaje, Fantino reveló detalles del inolvidable momento en el que le propuso casamiento a Coni. "No conocíamos Santorini. Ahí, la playa, está a 2500 metros por montaña y entre piedras para bajar. Para subir veíamos gente que se moría. Cuando íbamos 400 metros por bajada, me dice: ‘No puede ser, ¿la tenés que hacer ahí esta apertura?’. ‘Es ahí, me lo pidieron especialmente. Tenés que ayudarme’, le respondí yo. Y bueno, bajamos y estaba todo ahí. Me puse nervioso, se me cayó el anillo al agua", confesó.