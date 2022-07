Axel Kicillof: "Nuestro único pacto es con el pueblo"

El mensaje fue acompañado por un video en el que cuestiona a la oposición durante un acto en Florencio Varela. "Me parece que quienes no tuvieron pandemia ni guerra y, así y todo, rompieron todo, me parece que hoy deberían tener un poco más de humildad. Nadie dicen qué tienen que hacer, a veces nos dicen barbaridades a nosotros. Yo no quiero decir ninguna barbaridad. Solamente les pido respeto a un pueblo que sufrió sus políticas, pido consciencia y responsabilidad cuando se ponen a hablar desde la tele".