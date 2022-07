Se acerca la participación del tucumano Salustiano en las batallas de La Voz

En este sentido, la coach de Salustiano, Lali, manifestó: “Yo era muy novata el año pasado, estaba mirando a mis compañeros que sí tenían más experiencia en Voces anteriores. ¡Ahora que me tengo una confianza y me llevé unas joyas! Me hacen mucha ilusión, sobre todo compartir las batallas que se vienen ahora. Estoy muy confiada en este equipo del 2022″, detalló.