Cartas de Lectores II: ¿Por qué se fue Guzmán?

En el espacio “El País” (LA GACETA, 17/07), el autor del artículo, se pregunta, tendenciosamente “… por qué se fue Guzmán…”. Estimo que la inquietud tendría que haber sido “...por qué no se fue antes”. Dudando del propósito de la pregunta, expondré mi punto de vista sobre la fuga del ministro. La deserción de Martín Guzmán desencadenó un vendaval de rumores, sospechas y especulaciones que activaron las alarmas de una trampa financiera, como golpe de gracia, a un Gobierno ya deteriorado por los desaciertos y la incapacidad del Presidente y de su Gabinete, que crearon un escenario propicio para que Guzmán dejara un campo minado para 2023. No obstante lo sencillo de las maniobras, la inexperiencia y la complicidad de algunos ministros no les permitieron advertir que las maniobras de Guzmán eran una señal a los operadores financieros para que iniciaran el golpe de mercado. Las apariciones públicas de Guzmán siempre estuvieron acompañadas por funcionarios del gabinete, que mediante gestos de aprobación intentaban ocultar lo que no entendían. De lo contrario tendrían que haber advertido al Presidente que el ex ministro era un operador del FMI; que patear la deuda interna para 2023 es un riesgo electoral; que la emisión de dinero para comprar los bonos internos puso en marcha la timba financiera, a través de herramientas como las Lebac, Leliq, Letes, etc., que aumentan el pasivo remunerado del BCRA; que el jubileo de compras con tarjetas de crédito en el exterior debilitaba las reservas del Central; que la falta de control en las compras de activos en dólares en el exterior erosionaría las reservas (U$S 460 millones a Techint para comprar una fábrica de tubos en Luisiana); que la demora en confeccionar los formularios de segmentación de las tarifas beneficia a las empresas, perjudicando a los usuarios, etc. En resumen, la sorpresa de la oposición frente a la renuncia dejó entrever el papel de Guzmán en el gabinete.