Una actriz de Harry Potter asegura que Arnold Schwarzenegger se tiró un gas en su cara

“Está un poco demasiado lleno de sí mismo y no me importa en absoluto. Es republicano, lo cual no me gusta”, dijo Margolyes sobre Schwarzenegger. “En realidad fue bastante grosero. Se tiró un pedo en mi cara. OK, yo me tiro pedos, por supuesto, lo hago, pero no me tiro un pedo en la cara de las personas. Lo hizo deliberadamente, justo en mi cara”, dijo.