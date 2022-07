A bailar el vals de los 15 años, con brindis y torta de cumpleaños

- Hace 15 años el padre Jorge Gandur me enseñó que éste era mi apostolado y me resulta increíble el tiempo que transcurrió. Fundar El Divino Niño y mantenerla durante tantos años significa que este cura desde el cielo me ayuda. Los proyectos siempre tienen una meta, se cumplen y finalizan. El divino... se mantiene y lo mejor, no tiene techo.